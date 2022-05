Gazprom ferma l’invio di gas attraverso il gasdotto chiave della Polonia. L’annuncio del colosso (Di giovedì 12 maggio 2022) Sale la tensione tra Russia e Occidente, dopo che il colosso del gas Gazprom ha annunciato lo stop all’invio di gas attraverso uno dei gasdotti chiave per l’Europa. L’annuncio è arrivato a seguito delle notizie della tarda mattinata, dove era stata segnalata una riduzione ad un terzo delle forniture. La riduzione delle forniture è stata la risposta del governo russo alle sanzioni e proprio su questo punto si basa l’accusa di Berlino, che afferma che Mosca sta usando il gas come arma. Gazprom ferma il gasdotto che passa in Polonia La notizia è stata ribattuta in Italia da Ansa, l’azienda ha reso noto che smetterà di utilizzare un gasdotto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Sale la tensione tra Russia e Occidente, dopo che ildel gasha annunciato lo stop aldi gasuno dei gasdottiper l’Europa.è arrivato a seguito delle notizietarda mattinata, dove era stata segnalata una riduzione ad un terzo delle forniture. La riduzione delle forniture è stata la risposta del governo russo alle sanzioni e proprio su questo punto si basa l’accusa di Berlino, che afche Mosca sta usando il gas come arma.ilche passa inLa notizia è stata ribattuta in Italia da Ansa, l’azienda ha reso noto che smetterà di utilizzare un...

