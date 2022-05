Gazprom annuncia il blocco del flusso dalla Polonia, quotazioni del gas alle stelle. Ue: “Tetto ai prezzi sono con stop improvviso” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il colosso russo Gazprom smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la Polonia: lo ha annunciato la società controllata dal Cremlino. Dopo l’annuncio il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per gli scambi europei, è balzato a 115 euro per megawatt/ora. L’Ue intanto ha deciso che verrà introdotto un Tetto al prezzo solo in caso di emergenza, ovvero di interruzione improvvisa dell’erogazione di metano russo. L’introduzione di un Tetto comune ai pressi pagati alla Russia è stato chiesto con insistenza dal governo italiano. “Nel caso di un’interruzione improvvisa totale o parziale delle forniture di gas russo, i Paesi europei dovrebbero procedere con un “razionamento coordinato” sulla base del principio di solidarietà, aggiunge la Commissione europea nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il colosso russosmetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la: lo hato la società controllata dal Cremlino. Dopo l’annuncio il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per gli scambi europei, è balzato a 115 euro per megawatt/ora. L’Ue intanto ha deciso che verrà introdotto unal prezzo solo in caso di emergenza, ovvero di interruzione improvvisa dell’erogazione di metano russo. L’introduzione di uncomune ai pressi pagati alla Russia è stato chiesto con insistenza dal governo italiano. “Nel caso di un’interruzione improvvisa totale o parziale delle forniture di gas russo, i Paesi europei dovrebbero procedere con un “razionamento coordinato” sulla base del principio di solidarietà, aggiunge la Commissione europea nella ...

