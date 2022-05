Gazidis: «Non dobbiamo avere paura. Pioli merita questo traguardo» (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole del direttore generale del Milan Gazidis in attesa della sfida decisiva con l’Atalanta che vale una fetta di scudetto Ivan Gazidis ha rilasciato qualche dichiarazione al canale ufficiale Twitch del Milan. Le parole dell’amministratore delegato rossonero. traguardo – «Voglio dire di cuore grazie ai nostri tifosi, domenica a San Siro raggiungeremo 1 milione di presenze da inizio stagione. È incredibile, un supporto che ci ha dato grande forza e confidenza in questa stagione speciale.» ESTERO – «Ci saranno contro l’Atalanta 10mila tifosi dall’estero, è una passione incredibile. Siamo parte di una grande famiglia.» UNITÀ – «Sentiamo tutti la stessa emozione, è qualcosa di speciale. Non succede spesso questo sentimento, per me questa unità è la forza di un grande club come il Milan. Con questa unità ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole del direttore generale del Milanin attesa della sfida decisiva con l’Atalanta che vale una fetta di scudetto Ivanha rilasciato qualche dichiarazione al canale ufficiale Twitch del Milan. Le parole dell’amministratore delegato rossonero.– «Voglio dire di cuore grazie ai nostri tifosi, domenica a San Siro raggiungeremo 1 milione di presenze da inizio stagione. È incredibile, un supporto che ci ha dato grande forza e confidenza in questa stagione speciale.» ESTERO – «Ci saranno contro l’Atalanta 10mila tifosi dall’estero, è una passione incredibile. Siamo parte di una grande famiglia.» UNITÀ – «Sentiamo tutti la stessa emozione, è qualcosa di speciale. Non succede spessosentimento, per me questa unità è la forza di un grande club come il Milan. Con questa unità ...

