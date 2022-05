Gazidis: “Nel club sentiamo tutti la stessa emozione, voglio dire tante cose sui tifosi” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ivan Gazidis, CEO della società rossonera, ha parlato di Milan e tanto altro durante la Live di Twitch del canale ufficiale del club di Milano. Di seguito le sue parole. Un grazie ai tifosi: “Siamo tutti pensando a questa grande partita (Milan-Atalanta, ndr), ma vorrei dire, di cuore, grazie ai nostri tifosi. perché domenica a San Siro raggiungeremo un milione di presenze dall’inizio della stagione. È incredibile, è un supporto che ci ha dato grande forza durante questa stagione speciale. Questa unità, questo orgoglio ci dà confidenza, non vediamo l’ora per domenica e anche per la prossima partita anche. Abbiamo più 500milioni di tifosi da tutte le parti del mondo, domenica forse ce ne saranno 10mila dall’estero tutti a San Siro per ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Ivan, CEO della società rossonera, ha parlato di Milan e tanto altro durante la Live di Twitch del canale ufficiale deldi Milano. Di seguito le sue parole. Un grazie ai: “Siamopensando a questa grande partita (Milan-Atalanta, ndr), ma vorrei, di cuore, grazie ai nostri. perché domenica a San Siro raggiungeremo un milione di presenze dall’inizio della stagione. È incredibile, è un supporto che ci ha dato grande forza durante questa stagione speciale. Questa unità, questo orgoglio ci dà confidenza, non vediamo l’ora per domenica e anche per la prossima partita anche. Abbiamo più 500milioni dida tutte le parti del mondo, domenica forse ce ne saranno 10mila dall’esteroa San Siro per ...

Advertising

Giacomobacci2 : RT @SimoneCristao: ?? #Gazidis sul canale Twitch di @acmilan 'Credo in questo Club, credo in questi giocatori. Davanti a noi abbiamo sfide… - Fedeshi_ : RT @SimoneCristao: ?? #Gazidis sul canale Twitch di @acmilan 'Credo in questo Club, credo in questi giocatori. Davanti a noi abbiamo sfide… - Calciomerc : Ivan #Gazidis è un manager preparato e competente ma sopratutto una persona che con il lavoro è entrato nel cuore dei tifosi del #Milan. - ACMilanInside_ : Gazidis su Twitch: “La forza del Milan è l’unità. Trovo i giocatori concentrati ma anche calmi, con lo stesso appro… - Rossonero__1899 : RT @SimoneCristao: ?? #Gazidis sul canale Twitch di @acmilan 'Credo in questo Club, credo in questi giocatori. Davanti a noi abbiamo sfide… -