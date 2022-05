Gaza, murale in memoria della giornalista di Al Jazeera uccisa (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli artisti di strada palestinesi rendono omaggio alla giornalista veterana di Al Jazeera Shireen Abu Akleh dipingendo il suo ritratto su un murale a Gaza City. Abu Akleh che e' stata uccisa mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli artisti di strada palestinesi rendono omaggio allaveterana di AlShireen Abu Akleh dipingendo il suo ritratto su unCity. Abu Akleh che e' statamentre ...

Gaza, murale in memoria della giornalista di Al Jazeera uccisa Gli artisti di strada palestinesi rendono omaggio alla giornalista veterana di Al Jazeera Shireen Abu Akleh dipingendo il suo ritratto su un murale a Gaza City. Abu Akleh che e' stata uccisa mentre seguiva un'incursione nella Cisgiordania occupata da Israele, e' stata tra le figure piu' importanti dei media arabi e ampiamente acclamata per ...