Gas russo, “domani Mosca potrebbe fermare forniture a Finlandia” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – domani la Russia potrebbe interrompere le sue forniture di gas alla Finlandia, le cui autorità hanno espresso la volontà di aderire alla Nato. Lo riferisce il quotidiano finlandese ‘Iltalehti’, citando fonti coperte da anonimato secondo cui i politici del Paese scandinavo sono stati messi in guardia dalla possibile decisione di Mosca. In precedenza il ministero degli Esteri russo ha minacciato azioni “di ritorsione di tipo militare” in risposta all’ingresso della Finlandia nella Nato. STOP GAZPROM UTILIZZO GASDOTTO YAMAL – Il colosso dell’energia russa Gazprom ha annunciato che non utilizzerà più il gasdotto Yamal-Europa, che termina in Germania, dopo che la società che controlla l’impianto in Polonia è stata inserita nella lista nera di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –la Russiainterrompere le suedi gas alla, le cui autorità hanno espresso la volontà di aderire alla Nato. Lo riferisce il quotidiano finlandese ‘Iltalehti’, citando fonti coperte da anonimato secondo cui i politici del Paese scandinavo sono stati messi in guardia dalla possibile decisione di. In precedenza il ministero degli Esteriha minacciato azioni “di ritorsione di tipo militare” in risposta all’ingresso dellanella Nato. STOP GAZPROM UTILIZZO GASDOTTO YAMAL – Il colosso dell’energia russa Gazprom ha annunciato che non utilizzerà più il gasdotto Yamal-Europa, che termina in Germania, dopo che la società che controlla l’impianto in Polonia è stata inserita nella lista nera di ...

Advertising

lucatelese : La vera notizia bomba (un po’ nascosta oggi) è che alla fine il gas russo lo interrompono gli ucraini annunciando i… - Agenzia_Ansa : La Gazprom smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la Polonia: lo ha annunciat… - ladyonorato : Gas Russo: @michele_geraci spiega i rischi per l’economia italiana. - Giovanni_Setti_ : RT @martinoloiacono: Sullo stop al gas russo diciamo che si fatica a vedere la compattezza dell’Unione europea. La dura realtà spazza via l… - GerardoDAmico : RT @emmevilla: ???????? Pagamento del gas russo in rubli e parole di Draghi: facciamo ordine. Cosa significa 'pagare in rubli'. Perché ha davv… -