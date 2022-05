Gas, l’Europa gela l’Italia: sì al tetto per i prezzi ma solo se Putin chiude le forniture (Di giovedì 12 maggio 2022) Il piano della Commissione Ue gela l’Italia che voleva un freno subito. Per sganciarsi da Mosca servono investimenti per 195 miliardi in 5 anni Leggi su lastampa (Di giovedì 12 maggio 2022) Il piano della Commissione Ueche voleva un freno subito. Per sganciarsi da Mosca servono investimenti per 195 miliardi in 5 anni

