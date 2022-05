Gas e petrolio russi, piano Ue da 195 miliardi: così Bruxelles dirà addio alle importazioni (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà un piano da almeno 195 miliardi di euro di investimenti per finanziare la maratona Ue per staccarsi dall?energia russa. Sono le risorse aggiuntive che, secondo le stime di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà unda almeno 195di euro di investimenti per finanziare la maratona Ue per staccarsi dall?energia russa. Sono le risorse aggiuntive che, secondo le stime di...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: La possibilità di mettere un tetto al prezzo del #gas è stata accolta con favore dal President… - EleonoraEvi : PERCHÈ NESSUNO PARLA DI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E DI EFFICIENZA ENERGETICA? Un #embargo di #petrolio, #carbone… - Greenpeace_ITA : #concertone ORA A ROMA! I nostri palloni al @primomaggioroma con il vero volto di @ENI, sponsor del concertone. Inq… - giandomenic45 : RT @laltrodiego: Draghi: 'la Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio per tutta Europa”. Ma l'instabilità politica rende impo… - marioma33117900 : @gianny0162 Vogliono venderci il gas e il petrolio. Gli Americani con questa guerra stanno ingassando miliardi a go go -