Gara 5G, anche Italia Viva attacca il governo sull’assenza di offerte per le zone poco redditizie. Paita: “Così Pnrr a rischio” (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’esito della Gara per le antenne 5G nelle aree bianche è per noi esito di notevole preoccupazione”. anche Italia Viva, per bocca del presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita, si unisce al coro di timori per lo scarso interesse suscitato dalla Gara da 1 miliardo per le reti 5G nelle zone a bassa redditività, una delle due gare per le reti di quinta generazione previste nell’ambito del piano Strategia Italia Digitale 2026, finanziate attraverso il Pnrr che lunedì 9 maggio hanno registrato l’assenza di partecipanti nonostante il finanziamento pubblico al 90 per cento. “L’insuccesso a cui sono andate incontro le gare rischia di rappresentare un grave ostacolo sia rispetto all’attuazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’esito dellaper le antenne 5G nelle aree biè per noi esito di notevole preoccupazione”., per bocca del presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella, si unisce al coro di timori per lo scarso interesse suscitato dallada 1 miliardo per le reti 5G nellea bassa redditività, una delle due gare per le reti di quinta generazione previste nell’ambito del piano StrategiaDigitale 2026, finanziate attraverso ilche lunedì 9 maggio hanno registrato l’assenza di partecipanti nonostante il finanziamento pubblico al 90 per cento. “L’insuccesso a cui sono andate incontro le gare rischia di rappresentare un grave ostacolo sia rispetto all’attuazione del ...

Advertising

Eurosport_IT : 4° SCUDETTO CONSECUTIVO PER CONEGLIANO ???????? Per le Pantere arriva il quarto tricolore: vincono anche gara-4 contro… - ItaliaTeam_it : Trionfo anche a Tauber! ?? Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa sul gradino più alto de… - SN4IFUN : ?? Da Torino è tutto pronto per la seconda semifinale dell'#EurovisionSongContest!?? Ecco cosa ci aspetta questa sera… - napolista : #Allegri, una giornata di squalifica per atteggiamento aggressivo e provocatorio Il tecnico della Juventus è stato… - rprat75 : @marco_pistacchi però i C's anche in quella hanno avuto tante occasioni per vincere. Sprecate. Poi gli arbitraggi s… -