Fotografato per la prima volta il buco nero al centro della Via Lattea: ecco la «prova schiacciante» che esiste – Il video (Di giovedì 12 maggio 2022) Al centro della nostra galassia, la Via Lattea, c’è un buco nero, già denominato Sagittarius A*. La conferma definitiva arriva con un «prova schiacciante», così l’hanno definita i ricercatori italiani che hanno partecipato alla scoperta, e decisamente storica: una foto, ottenuta dalla somma di numerose immagini del buco nero catturate da una rete globale di otto radiotelescopi, compreso il più potente al mondo, l’Alma (Atacama Large illimeter/submillimeter Array). Un risultato straordinario ottenuto grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht), che coinvolge più di 300 ricercatori e 80 istituti di tutto il mondo, e a cui l’Italia contribuisce con il lavoro dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Alnostra galassia, la Via, c’è un, già denominato Sagittarius A*. La conferma definitiva arriva con un «», così l’hanno definita i ricercatori italiani che hanno partecipato alla scoperta, e decisamente storica: una foto, ottenuta dalla somma di numerose immagini delcatturate da una rete globale di otto radiotelescopi, compreso il più potente al mondo, l’Alma (Atacama Large illimeter/submillimeter Array). Un risultato straordinario ottenuto grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht), che coinvolge più di 300 ricercatori e 80 istituti di tutto il mondo, e a cui l’Italia contribuisce con il lavoro dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ...

