FOTO Palermo, Mirri e gli emissari del City Football Group al “Barbera”. La Gallery (Di giovedì 12 maggio 2022) Il dirigente Brian Marwood ed un altro emissario della holding in visita allo stadio “Renzo Barbera”, accompagnati da Dario Mirri. Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Il dirigente Brian Marwood ed un altroo della holding in visita allo stadio “Renzo”, accompagnati da Dario

Advertising

MarcoNoVax : Foto appena pubblicata @ Palermo Borgo Nuovo - LeBombeDiVlad : ?? Il #CityFootballGroup è a #Palermo: la trattativa prosegue ??? Rosanero in campo questa sera contro la #Triestina… - piercrilu : Durante l'equinozio di primavera il sole ?? a Palermo sorge lungo l'asse di corso Calatafimi, trasformandolo in un… - paoloangeloRF : Palermo, un dirigente di City Group è in città: la FOTO - MondoPalermo : RT @SkySport: Palermo, un dirigente del City Group è in città: seguirà il match con la Triestina. FOTO #SkySport #Palermo #CityGroup https… -