Formula 1 - Mario Andretti guiderà una McLaren ad Austin (Di giovedì 12 maggio 2022) A 82 anni, Mario Andretti tornerà a guidare una Formula 1. Ovviamente non sarà una competizione, ma Piedone si calerà nell'abitacolo di una McLaren poco prima del Gran Premio degli Stati Uniti di quest'anno, sul Circuit of the Americas di Austin. Appuntamento a ottobre. Lo scorso fine settimana, nel paddock di Miami c'erano anche Emerson Fittipaldi e Mario Andretti. Tra abbracci e ricordi nostalgici, il GP in Florida è stata anche l'occasione per dar vita a un evento straordinario che animerà il prossimo GP degli Stati Uniti, che si correrà a ottobre. Ad annunciarlo è stato lo stesso ceo della McLaren tramite i suoi account social, dove ha scritto: Faremo in modo di esaudire un desiderio di Mario: guiderà una ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 12 maggio 2022) A 82 anni,tornerà a guidare una1. Ovviamente non sarà una competizione, ma Piedone si calerà nell'abitacolo di unapoco prima del Gran Premio degli Stati Uniti di quest'anno, sul Circuit of the Americas di. Appuntamento a ottobre. Lo scorso fine settimana, nel paddock di Miami c'erano anche Emerson Fittipaldi e. Tra abbracci e ricordi nostalgici, il GP in Florida è stata anche l'occasione per dar vita a un evento straordinario che animerà il prossimo GP degli Stati Uniti, che si correrà a ottobre. Ad annunciarlo è stato lo stesso ceo dellatramite i suoi account social, dove ha scritto: Faremo in modo di esaudire un desiderio diuna ...

