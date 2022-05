FLAVIO INSINNA: L’EREDITÀ CON O SENZA DI ME? LA RAI SA CHE SONO SEMPRE A DISPOSIZIONE (Di giovedì 12 maggio 2022) Si sta per concludere una stagione più che soddisfacente per FLAVIO INSINNA. Ai confermati impegni come padrone di casa de “L’EREDITÀ“, il quiz più seguito e longevo del preserale (20 anni di messa in onda), e giudice investigatore de “Il Cantante Mascherato“, è tornato alla recitazione con “Don Matteo” e il tv movie “A Muso Duro“, in onda lunedì 16 maggio su Rai1. Un progetto che aveva inizialmente rifiutato, gentilmente. “Mentendo, avevo detto al regista Marco Pontecorvo di non avere tempo. Avevo paura di mettere il camice bianco“, svela INSINNA al Messaggero. Il padre del popolare conduttore e attore era un medico e collaborò proprio con la struttura del Prof. Antonio Maglio, protagonista del film e ispiratore delle Paralimpiadi. Nel 2017 Striscia la notizia trasmise dei fuori onda con le intemperanze di ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 12 maggio 2022) Si sta per concludere una stagione più che soddisfacente per. Ai confermati impegni come padrone di casa de ““, il quiz più seguito e longevo del preserale (20 anni di messa in onda), e giudice investigatore de “Il Cantante Mascherato“, è tornato alla recitazione con “Don Matteo” e il tv movie “A Muso Duro“, in onda lunedì 16 maggio su Rai1. Un progetto che aveva inizialmente rifiutato, gentilmente. “Mentendo, avevo detto al regista Marco Pontecorvo di non avere tempo. Avevo paura di mettere il camice bianco“, svelaal Messaggero. Il padre del popolare conduttore e attore era un medico e collaborò proprio con la struttura del Prof. Antonio Maglio, protagonista del film e ispiratore delle Paralimpiadi. Nel 2017 Striscia la notizia trasmise dei fuori onda con le intemperanze di ...

Advertising

bubinoblog : FLAVIO INSINNA: L'EREDITÀ CON O SENZA DI ME? LA RAI SA CHE SONO SEMPRE A DISPOSIZIONE - ZicaEliana : 'Venerdì 13 Maggio alle ore 21:00 avremo il Piacere di ospitare @insinnaflavio.' Il TEATRO COMUNALE RAMARINI di MO… - Susanna05662273 : RT @SpettacoloMania: Abbiamo visto in anteprima #AMusoDuro in onda lunedì 16 maggio su @RaiUno e videointervistato @insinnaflavio e #Claudi… - vipdietroloshow : Arisa,Elisa,Flavio Insinna,Milly Carlucci e Mara Venier fanno l’in bocca al lupo a Mahmood e Blanco per L'Eurovisio… - AriannaCeraolo : @RossEleven Certe sere non vi stanno per niente @flavio insinna -