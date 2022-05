Finlandia pronta ad entrare nella Nato “senza indugi”. La Svezia verso la stessa decisione

(Di giovedì 12 maggio 2022) Se l’obiettivo del presidente della Federazione russa Vladimir Putin era impedire l’allargamento della, con il conflitto in Ucraina ha ottenuto l’effetto opposto. La tradizionale neutralità dellae dellaè finita: i due Paesi del Nord Europa sono ormai decisi a candidarsi a membri dell’Alleanza Atlantica. Il comunicato congiunto del presidente e della L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - lorepregliasco : La Finlandia pronta a chiedere l'ingresso nella NATO - FabioDiRosa5 : RT @jacopo_iacoboni: La Finlandia annuncia oggi: noi subito nella Nato. Il ministro degli esteri finlandese: la Russia è pronta a dispiega… - leobanja : RT @jacopo_iacoboni: La Finlandia annuncia oggi: noi subito nella Nato. Il ministro degli esteri finlandese: la Russia è pronta a dispiega… - MiaomiaoCh : RT @jacopo_iacoboni: La Finlandia annuncia oggi: noi subito nella Nato. Il ministro degli esteri finlandese: la Russia è pronta a dispiega… -

Zelensky ''Accogliamo con la favore che lasiaa presentare domanda per entrare nella Nato''. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendo di avere ...Parole che sono piaciute al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Accogliamo con la favore che lasiaa presentare domanda per entrare nella Nato", ha scritto su Twitter. L'AUTORE: ...In quanto membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza di difesa". "Il comportamento imprevedibile della Russia è un problema enorme. La Russia è pronta a eseguire delle operazioni ...La tradizionale neutralità della Svezia e della Finlandia è finita: i due Paesi sono decisi a candidarsi a membri dell'Alleanza Atlantica.