Finlandia nella Nato, Stoltenberg: "Adesione rapida" (Di giovedì 12 maggio 2022) Se la Finlandia "deciderà di chiedere di aderire alla Nato, sarà accolta calorosamente" nell'Alleanza e "il processo di Adesione sarà fluido e rapido". Così il segretario generale della Nato Jens ...

ilpost : La Finlandia vuole entrare nella NATO - Agenzia_Ansa : Il governo della Finlandia approva l'ingresso nella Nato. Presidente e premier chiedono l'adesione 'senza indugio'… - GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - singerel : RT @mastrobradipo: La #Finlandia vuole entrare nella #Nato 'senza esitazioni': lo storico annuncio di Helsinki - la Repubblica https://t.co… - Gianpa89267191 : La #Pace è ormai incontestabilmente la scusa per favorire #Putin. Si chiede la pace per non inviare più armi all’Uc… -