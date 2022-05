Finlandia, Mosca minaccia il nucleare e lo stop al gas. Draghi chiede a Biden di chiamare Putin (Di giovedì 12 maggio 2022) Tensione alle stelle tra Russia e Nato. La Finlandia accelera sull’adesione alla Nato. Ma la Russia avverte: se questo avverrà Mosca «sarà costretta a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare». Non solo, l’ex capo di Stato Dmitrij Medvedev va anche oltre. Finlandia, tensione tra Nato e Russia Il suo è un messaggio inquietante. In un post su Telegram ha prospettato scenari apocalittici. «Il pompaggio di armi all’Ucraina – ha scritto sul suo profilo social, come riporta Skytg24 – da parte dei Paesi della Nato, l’addestramento delle sue truppe all’uso degli equipaggiamenti occidentali, l’invio di mercenari e lo svolgimento di esercitazioni da parte dei Paesi dell’Alleanza vicino ai nostri confini aumentano la probabilità di un conflitto diretto e aperto tra Nato e Russia invece della loro “guerra per procura”. Un tale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Tensione alle stelle tra Russia e Nato. Laaccelera sull’adesione alla Nato. Ma la Russia avverte: se questo avverrà«sarà costretta a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare». Non solo, l’ex capo di Stato Dmitrij Medvedev va anche oltre., tensione tra Nato e Russia Il suo è un messaggio inquietante. In un post su Telegram ha prospettato scenari apocalittici. «Il pompaggio di armi all’Ucraina – ha scritto sul suo profilo social, come riporta Skytg24 – da parte dei Paesi della Nato, l’addestramento delle sue truppe all’uso degli equipaggiamenti occidentali, l’invio di mercenari e lo svolgimento di esercitazioni da parte dei Paesi dell’Alleanza vicino ai nostri confini aumentano la probabilità di un conflitto diretto e aperto tra Nato e Russia invece della loro “guerra per procura”. Un tale ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il Primo ministro britannico Bor… - Piu_Europa : #Finlandia e #Svezia, storicamente neutrali, ora vogliono entrare nella #NATO. È la diretta conseguenza dell’aggre… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Carrarmati russi attaccano l'acciaieria Azovstal, già bombardata dal cielo. Nell'edificio si sarebbe svil… - tfabiani2 : RT @RaiNews: E non basta: secondo il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo ed ex inquilino del Cremlino Dmitri Medvedev, l'afflu… - sabato_ivana : RT @OrtigiaP: IRRESPONSABILI Finlandia e Svezia in un momento di guerra caldissimo con equilibri inesistenti aggiungono fuoco al fuoco. La… -