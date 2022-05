Finlandia, i leader sostengono adesione a Nato. Punti pronto a chiudere gas al Paese (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente finlandese Sauli Niinistö e la primo ministro Sanna Marin hanno annunciato oggi, con una dichiarazione congiunta, di essere favorevoli alla richiesta di adesione del loro Paese alla Nato senza ulteriori indugi. La posizione dei leader della Finlandia non costituisce ancora una decisione formale sull'adesione all'Alleanza atlantica. Il governo di coalizione e il presidente, infatti, dovranno comunicare una decisione definitiva nei prossimi giorni, secondo l'Ufficio della primo ministro Marin. Questa indicazione sarà poi sottoposta a un voto in Parlamento, previsto all'inizio della prossima settimana.L'approvazione del Parlamento appare scontata. Il parlamentare Johannes Koskinen ha detto alla Cnn che si attende un via libera a stragrande maggioranza. "Penso che in plenaria ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente finlandese Sauli Niinistö e la primo ministro Sanna Marin hanno annunciato oggi, con una dichiarazione congiunta, di essere favorevoli alla richiesta didel loroallasenza ulteriori indugi. La posizione deidellanon costituisce ancora una decisione formale sull'all'Alleanza atlantica. Il governo di coalizione e il presidente, infatti, dovranno comunicare una decisione definitiva nei prossimi giorni, secondo l'Ufficio della primo ministro Marin. Questa indicazione sarà poi sottoposta a un voto in Parlamento, previsto all'inizio della prossima settimana.L'approvazione del Parlamento appare scontata. Il parlamentare Johannes Koskinen ha detto alla Cnn che si attende un via libera a stragrande maggioranza. "Penso che in plenaria ...

