Finlandia e Svezia verso la Nato con la protezione britannica (Di giovedì 12 maggio 2022) Alla vigilia dell’annuncio della volontà di aderire alla Nato che metterà fine a decenni di neutralità, la Finlandia ha ricevuto, con la Svezia, le garanzie che stava chiedendo da alcune settimane, da quando cioè è maturata l’idea di entrare nell’Alleanza atlantica davanti alla Russia e all’invasione dell’Ucraina. A offrirgliele, il Regno Unito. Negli ultimi giorni sono stati intensi gli sforzi diplomatici per assicurare a entrambi i Paesi un sostegno militare nel caso di attacco nella “zona grigia” tra il momento in cui presenteranno richiesta di adesione alla Nato e quello in cui diventerebbero diventarne membri a pieno titolo dopo la ratifica da parte di tutti i 30 Stati. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dato queste garanzie formali alla Finlandia e alla Svezia ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) Alla vigilia dell’annuncio della volontà di aderire allache metterà fine a decenni di neutralità, laha ricevuto, con la, le garanzie che stava chiedendo da alcune settimane, da quando cioè è maturata l’idea di entrare nell’Alleanza atlantica davanti alla Russia e all’invasione dell’Ucraina. A offrirgliele, il Regno Unito. Negli ultimi giorni sono stati intensi gli sforzi diplomatici per assicurare a entrambi i Paesi un sostegno militare nel caso di attacco nella “zona grigia” tra il momento in cui presenteranno richiesta di adesione allae quello in cui diventerebbero diventarne membri a pieno titolo dopo la ratifica da parte di tutti i 30 Stati. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dato queste garanzie formali allae alla...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Giorgiolaporta : 13 paesi si schierano contro la proposta di #Macron di abolire il diritto di veto degli Stati. E sono: Bulgaria, Cr… - HuffPostItalia : La Gran Bretagna firma un patto militare con Svezia e Finlandia. 'Se la Russia attacca, entriamo in guerra' - teobaratto90 : RT @GiovaQuez: Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlamentare, ques… - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: Finlandia: sì all'adesione alla Nato. Lunedì sarà la volta della Svezia -