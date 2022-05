Finlandia e Svezia entrano nella Nato ma fra qualche mese. L'Occidente alza uno scudo subito contro le minacce di Putin (Di giovedì 12 maggio 2022) Per l'adesione formale ci vorranno le ratifiche dei parlamenti dei membri dell'Alleanza. Ecco come i due paesi scandinavi verranno protetti nel frattempo Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Per l'adesione formale ci vorranno le ratifiche dei parlamenti dei membri dell'Alleanza. Ecco come i due paesi scandinavi verranno protetti nel frattempo

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - Mche10024327 : RT @fabrizi92786826: @GuidoCrosetto Un po’ di #Storia non fa male. Nel 1809 la Russia conquistò la Finlandia, battendo militarmente la Svez… - sconte73 : RT @claudiovelardi: L'Ucraina non deve romperci i coglioni, con la sua resistenza. Svezia e Finlandia se ne stiano buone, ad un passo dall'… -