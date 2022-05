Finlandia | adesione alla Nato «senza indugi» E Mosca minaccia «contromisure militari Helsinki valuti conseguenze»

Advertising

TgLa7 : ++ #Finlandia: governo dice 'sì' a ingresso nella #Nato ++ Presidente e premier chiedono adesione 'senza indugio' - SkyTG24 : Presidente e premier finlandesi chiedono l'adesione alla #Nato 'senza indugio' - rtl1025 : ?? L'adesione della #Finlandia alla #Nato avverrà 'senza intoppi' e rapidamente: lo ha detto oggi il segretario gene… - qnazionale : Finlandia, adesione alla Nato 'senza indugio'. Mosca: 'Minaccia per la Russia' - lanf64 : Il Presidente della #Finlandia: 'L'#Adesione alla #Nato non è contro nessuno'. Aderire alla Nato è una libera scel… -

L'dellaalla Nato avverrà "senza intoppi" e rapidamente: lo ha detto oggi il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. .... per poi smembrare l'arcirivale un secolo dopo, strappandole la. Tramontate in via ... Maria Zakharova , che, a proposito della possibilealla Nato di Stoccolma, le ha rinfacciato di '...Bruxelles, 12 mag. (Adnkronos) – Se la Finlandia “deciderà di chiedere di aderire alla Nato, sarà accolta calorosamente” nell’Alleanza e “il processo di adesione sarà fluido e rapido”. Così il segreta ...(ANSA) - BRUXELLES, 12 MAG - L'adesione della Finlandia alla Nato avverrà "senza intoppi" e rapidamente: lo ha detto oggi il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. (ANSA).