“Finalmente!”. Eva Henger e il marito, dopo giorni lontani e di paura il momento più bello (Di giovedì 12 maggio 2022) Eva Henger e Massimiliano Carloletti, finalmente il bacio. dopo il terribile incidente in auto si sono rivisti in ospedale. Fortunatamente per entrambi il peggio è passato. Lei, ricoverata in un ospedale, ha subito un’operazione d’urgenza in Ungheria per salvare un braccio che era a rischio setticemia. Lui, che si trovava in un altro ospedale, è stato curato per una serie di fratture riportate in seguito all’impatto. Tutto è andato bene e dopo giorni separati Eva Henger e Massimiliano Carloletti si erano già potuti riunire in Ungheria. Eva Henger e Massimiliano Carloletti, “finalmente il bacio” Poi per Eva Henger è arrivato il trasferimento in Italia, in una clinica romana, da cui la mamma di Mercedesz Henger (che nel frattempo è diventata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Evae Massimiliano Carloletti, finalmente il bacio.il terribile incidente in auto si sono rivisti in ospedale. Fortunatamente per entrambi il peggio è passato. Lei, ricoverata in un ospedale, ha subito un’operazione d’urgenza in Ungheria per salvare un braccio che era a rischio setticemia. Lui, che si trovava in un altro ospedale, è stato curato per una serie di fratture riportate in seguito all’impatto. Tutto è andato bene eseparati Evae Massimiliano Carloletti si erano già potuti riunire in Ungheria. Evae Massimiliano Carloletti, “finalmente il bacio” Poi per Evaè arrivato il trasferimento in Italia, in una clinica romana, da cui la mamma di Mercedesz(che nel frattempo è diventata ...

