Finale di Coppa Italia, Juventus-Inter è sempre polemica infinita: le proteste per i due rigori. E Allegri espulso: “Ho ricevuto una pedata” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora veleni, sempre veleni. Come “tradizione” raccomanda, Juventus-Inter si porta dietro ben oltre il novantesimo (centoventesimo in questo caso) il suo strascico di polemiche. La Finale di Coppa Italia è stata segnata – oltre che dal cambio di tattica dei bianconeri con mezz’ora da giocare – da due rigori per i nerazzurri che hanno permesso di ribaltare il risultato e dall’espulsione di Massimiliano Allegri. Nella bufera sono finiti l’arbitro Valeri e il Var Di Paolo. Il primo ha fischiato “in diretta” e confermato dopo consulto al monitor la caduta in area di Lautaro Martinez, mentre è stato direttamente l’assistente in sala Var a richiamarlo sul secondo episodio per il contatto De Ligt-De Vrij. C’erano, non c’erano? Più no che sì il primo caso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora veleni,veleni. Come “tradizione” raccomanda,si porta dietro ben oltre il novantesimo (centoventesimo in questo caso) il suo strascico di polemiche. Ladiè stata segnata – oltre che dal cambio di tattica dei bianconeri con mezz’ora da giocare – da dueper i nerazzurri che hanno permesso di ribaltare il risultato e dall’espulsione di Massimiliano. Nella bufera sono finiti l’arbitro Valeri e il Var Di Paolo. Il primo ha fischiato “in diretta” e confermato dopo consulto al monitor la caduta in area di Lautaro Martinez, mentre è stato direttamente l’assistente in sala Var a richiamarlo sul secondo episodio per il contatto De Ligt-De Vrij. C’erano, non c’erano? Più no che sì il primo caso, ...

