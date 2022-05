Finale Coppa Italia | Juventus-Inter 2-4 | trionfo nerazzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - L'batte la4-2 ai supplementari nelladellae conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature al 7', la Juve ribalta il risultato in avvio di ripresa con Morata e Vlahovic. L'pareggia nelcol rigore di Calhanoglu e prende il largo all'overtime con la doppietta di Perisic. I milanesi conquistano l'ottavadopo un digiuno di 11 anni. La Juve finisce la stagione senza trofei per la prima volta dal 2011. LA PARTITA - Le due squadre si studiano, alla ricerca di spazi nella fase di avvio. Ritmo alto, contrasti robusti. Al primo affondo, l'passa in vantaggio. Su azione da ...