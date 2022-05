Fifa, Infantino: 'Mondiale dell'unità, progressi enormi sui diritti umani in Qatar' VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente della Fifa, Gianni Infantino sui diritti umani: "Fatti progressi enormi, in Qatar sarà il Mondiale dell'unità".... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente, Giannisui: "Fatti, insarà il"....

Advertising

vito22222222 : @_4reF01 @SimoneTogna @marcullo02 @Andry___92 Sta Infantino alla Fifa, non credo gli stia sul cazzo l'Italia - IGNitalia : #EA e #FIFA hanno ufficializzato il loro divorzio, con Infantino che fa la voce grossa sul futuro dei videogiochi c… - 100x100Napoli : #Infantino parla della separazione tra #EAsports e la #FIFA. - eleuricchio : RT @CalcioFinanza: La FIFA farà il suo videogioco calcistico senza EA Sports. Infantino: «Sarà il migliore» - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: La #FIFA non vuole abbandonare il mondo dei videogiochi: dal 2024 la licenza non sarà più esclusiva, per cui ci saranno altr… -