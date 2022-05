FIFA 22 | Cristiano Ronaldo POTM di aprile della Premier League

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 12 maggio 2022) E’ildi, L’attaccante del Manchester United ha vinto dunqu il premio come giocatore del mese del campionato britannico! 360 minutes ?? 5 big goals.is the @Player of the Month for April.#22 #FUT pic.twitter.com/dmIridOooT— EA SPORTS(@EASPORTS) May 12, 2022 Aggiorneremo questo articolo non appena la Sfida Creazione Rosa verrà rilasciata L'articolo proviene da FUT Universe.