FeralpiSalò-Pescara, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Alle ore 20:30 va in scena FeralpiSalò-Pescara, match di ritorno valido per il terzo turno dei Playoff di Serie C. La gara d’andata, giocata allo stadio Adriatico, è terminata con un pirotecnico 3-3. Una partita ricca di emozioni e azioni da entrambe le parti, con la squadra di Zauri capace di rimontare, nella ripresa, dal passivo di 3-1. Per gli abruzzesi reti di Memushaj, Cernigoi e Rauti, mentre per gli uomini di Vecchi sono andati a segno Spagnoli, Di Molfetta e Legati. Un risultato che fa comodo ai lombardi, che allo Stadio Lino Turina avranno disposizione due risultati su tre, visto il miglior piazzamento nella regular season. I Delfini, quindi, dovranno cercare di rimanere in partita e provare a scardinare la difesa dei padroni di casa, che potranno invece colpire quando gli ospiti saranno, inevitabilmente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Alle ore 20:30 va in scena, match di ritorno valido per il terzo turno deidiC. La gara d’andata, giocata allo stadio Adriatico, è terminata con un pirotecnico 3-3. Una partita ricca di emozioni e azioni da entrambe le parti, con la squadra di Zauri capace di rimontare, nella ripresa, dal passivo di 3-1. Per gli abruzzesi reti di Memushaj, Cernigoi e Rauti, mentre per gli uomini di Vecchi sono andati a segno Spagnoli, Di Molfetta e Legati. Un risultato che fa comodo ai lombardi, che allo Stadio Lino Turina avranno disposizione due risultati su tre, visto il miglior piazzamento nella regular season. I Delfini, quindi, dovranno cercare di rimanere in partita e provare a scardinare la difesa dei padroni di casa, che potranno invece colpire quando gli ospiti saranno, inevitabilmente, ...

