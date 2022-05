Familiari morti dimenticati | morti in casa di fame e sete Al funerale compaiono gli altri parenti

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il dramma della famiglia Canullo ha scosso tutto il Paese. Ai funerali oltre un centinaio di persone per dire addio ad Eros, Angela e Alessandro. Ma il dramma ormai si era consumato. Lo scorso settembre l’ottantenne Eros Canullo è stato trovato senza vita nella sua abitazione, una villetta in Borgo Santa Croce a Macerata. Accanto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ferrara, familiari Rsa: «Mai più morti disperate in solitudine» COMUNICATO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE UNITARIA FAMILIARI E VITTIME ODV E DELL'ASSOCIAZIONE MAMME CORAGGIO E VITTIME DELLA STRADA AMCVS ...Cifre che se usate possono lasciare un segno, l'ennesimo, per chi ha ferite che non si rimarginano. Il comitato dei parenti della strage del ponte Morandi: «Siamo schifati, amareggiati e delusi».