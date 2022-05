Fabrizio Moro, il nuovo singolo è Oggi, da luglio La mia voce tour (Di giovedì 12 maggio 2022) Oggi è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall’ultimo disco La mia voce; il cantautore sarà in tour da luglio Fabrizio Moro, reduce dal successo sanremese con il brano Sei tu (vincitore del Premio Bardotti assegnato per il miglior testo e certificato Oro) lancia il nuovo singolo Oggi, in radio da venerdì 13 Maggio. Lo stesso giorno, dalle 14, sarà disponibile il videoclip. Si tratta del secondo estratto dall’Ep di inediti La mia voce (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), uscito lo scorso 4 febbraio; un disco che viaggia all’interno di Fabrizio; della sua anima, della sua intimità e della sua vena ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 12 maggio 2022)è ildi, estratto dall’ultimo disco La mia; il cantautore sarà inda, reduce dal successo sanremese con il brano Sei tu (vincitore del Premio Bardotti assegnato per il miglior testo e certificato Oro) lancia il, in radio da venerdì 13 Maggio. Lo stesso giorno, dalle 14, sarà disponibile il videoclip. Si tratta del secondo estratto dall’Ep di inediti La mia(Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy), uscito lo scorso 4 febbraio; un disco che viaggia all’interno di; della sua anima, della sua intimità e della sua vena ...

