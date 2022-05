Fa 800 euro di spesa e cerca di uscire senza pagare, fermata con il carrello stracolmo (Di giovedì 12 maggio 2022) Polizia (foto di repertorio) Una donna di 46 anni è stata denunciata dalla polizia per un ingente furto in un supermercato a Novoli. Secondo quanto ricostruito, la donna prima si sarebbe messa in fila ... Leggi su lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Polizia (foto di repertorio) Una donna di 46 anni è stata denunciata dalla polizia per un ingente furto in un supermercato a Novoli. Secondo quanto ricostruito, la donna prima si sarebbe messa in fila ...

