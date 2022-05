F1, Toto Wolff: “Siamo nella terra di nessuno, non sfruttiamo il potenziale della W13” (Di giovedì 12 maggio 2022) Una situazione non facile. La Mercedes sta vivendo in maniera del tutto inattesa questa stagione in F1. Il team campione del mondo in carica sta incontrando tante difficoltà nel trovare la messa a punto adeguata della W13. La nuova nata a Brackley si è dimostrata, infatti, molto complicata da settare e sensibile ai cambiamenti di temperatura in fatto di gomme. Ecco che quanto accaduto a Miami (Stati Uniti), nell’ultimo round non stupisce più di tanto. Le Mercedes, specie con George Russell, avevano mostrato segnali di vitalità nel corso delle prove libere del venerdì. Non a caso, il britannico aveva chiuso la FP2 con il miglior tempo. Il sabato e la domenica il porpoising è tornato a bussare alle porte della Stella a tre punte e per Russell e Lewis Hamilton la situazione si è fatta estremamente dura. E così, la Mercedes si è dovuta accontentare del ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Una situazione non facile. La Mercedes sta vivendo in maniera del tutto inattesa questa stagione in F1. Il team campione del mondo in carica sta incontrando tante difficoltà nel trovare la messa a punto adeguataW13. La nuova nata a Brackley si è dimostrata, infatti, molto complicata da settare e sensibile ai cambiamenti di temperatura in fatto di gomme. Ecco che quanto accaduto a Miami (Stati Uniti), nell’ultimo round non stupisce più di tanto. Le Mercedes, specie con George Russell, avevano mostrato segnali di vitalità nel corso delle prove libere del venerdì. Non a caso, il britannico aveva chiuso la FP2 con il miglior tempo. Il sabato e la domenica il porpoising è tornato a bussare alle porteStella a tre punte e per Russell e Lewis Hamilton la situazione si è fatta estremamente dura. E così, la Mercedes si è dovuta accontentare del ...

Advertising

News_Auto_cars : F1- Toto Wolff: “La Mercedes al momento nella terra di nessuno” - Graftechweb : F1- Toto Wolff: “La Mercedes al momento nella terra di nessuno” - newseffe1 : F1- Toto Wolff: “La Mercedes al momento nella terra di nessuno” - ABartolozziMD : Qual'è il difetto peggiore del progettista? Spero che quello che ha dichiarato Toto Wolff alla stampa sia una dichi… - infoitsport : F1, Toto Wolff: 'Il GP di Spagna decisivo per la Mercedes, se la W13 'fiancate zero' non funziona potremmo abbandon… -