F1 | figurina della rookie di Ayrton Senna venduta all’asta a 2 400 euro

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) La” del 1984 dello storico pilota di F1,, è stataalla asta a 2.400. Una cifra davvero importante per un vero e proprio cimelio storico, prodotto dalla Bolaffi per una collezione di figurine storiche di ogni sport. Tra le figurine vendute ai prezzi più elevati, tramite un’asta online, ci sono anche quellamitica Baggio-Monelli e quella“Yellow Nameplate” di Esusebio del Benfica del 1963/64. Entrambi i pezzi da collezione infatti sono stati dati alla cifra di 1.875ciascuna. L’iniziativaBolaffi ha riscosso dunque un grandissimo successo, come spiega con grande entusiasmo l’ad Filippo Bolaffi: “E’ stata una prima esperienza molto ...