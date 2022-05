Eva Henger, il gesto strappalacrime in ospedale: c’entra il marito Massimiliano – FOTO (Di giovedì 12 maggio 2022) Un gesto strappalacrime ha colpito Eva Henger, ricoverata in ospedale dopo il grave incidente stradale: protagonista il marito Massimiliano. Eva Henger è ancora in ospedale dopo che è uscita miracolosamente viva da un gravissimo incidente stradale. Il marito Massimiliano così ha deciso di sorprenderla nel nosocomio: andiamo a vedere cos’ha fatto. Finalmente Eva Henger ed L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Unha colpito Eva, ricoverata indopo il grave incidente stradale: protagonista il. Evaè ancora indopo che è uscita miracolosamente viva da un gravissimo incidente stradale. Ilcosì ha deciso di sorprenderla nel nosocomio: andiamo a vedere cos’ha fatto. Finalmente Evaed L'articolo proviene da Inews24.it.

