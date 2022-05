Eva Henger e Massimiliano Caroletti di nuovo insieme dopo l’incidente stradale: la foto dell’incontro (Di giovedì 12 maggio 2022) dopo attimi di vero terrore, finalmente Eva Henger e Massimiliano Caroletti si sono ritrovati. I due, vittime di un incidente d’auto in Ungheria, erano stati trasporti d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Ma in due ospedali diversi. dopo giorni interminabili hanno potuto scambiarsi nuovamente un bacio. Massimiliano Caroletti fa visita ad Eva Henger in ospedale Eva Henger è stata ricoverata nella Clinica Parioli di Roma dove è stata sottoposta a vari interventi chirurgici. Tra i due, infatti, lei è quella che ha riportato i danni più gravi. Nella giornata di ieri la showgirl ha ricevuto una visita speciale. Suo marito, ormai dimesso da un altro ospedale in cui era stato trasportato, avendo “solo” una frattura allo sterno, è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022)attimi di vero terrore, finalmente Evasi sono ritrovati. I due, vittime di un incidente d’auto in Ungheria, erano stati trasporti d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Ma in due ospedali diversi.giorni interminabili hanno potuto scambiarsi nuovamente un bacio.fa visita ad Evain ospedale Evaè stata ricoverata nella Clinica Parioli di Roma dove è stata sottoposta a vari interventi chirurgici. Tra i due, infatti, lei è quella che ha riportato i danni più gravi. Nella giornata di ieri la showgirl ha ricevuto una visita speciale. Suo marito, ormai dimesso da un altro ospedale in cui era stato trasportato, avendo “solo” una frattura allo sterno, è ...

