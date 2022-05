EV: Parlamento UE accoglie petizione su discarica Magliano Romano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “Con soddisfazione abbiamo appreso che la petizione sulla discarica di Magliano Romano è stata dichiarata ammissibile dalla commissione Petizioni del Parlamento europeo, cosicché le istanze del territorio possono passare al vaglio delle istituzioni europee perché facciano luce su possibili violazioni delle normative vigenti”. Così l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde. “Insieme all’associazione Ecologica Monti Sabatini- puntualizza Marco Cacciatore, consigliere regionale di Europa Verde- ci occupiamo da tempo della discarica di Magliano Romano, che è stata autorizzata nel 2007 per lo smaltimento di rifiuti inerti, ma per la quale nel 2014 la società di gestione ha presentato un progetto di riclassificazione a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “Con soddisfazione abbiamo appreso che lasulladiè stata dichiarata ammissibile dalla commissione Petizioni deleuropeo, cosicché le istanze del territorio possono passare al vaglio delle istituzioni europee perché facciano luce su possibili violazioni delle normative vigenti”. Così l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde. “Insieme all’associazione Ecologica Monti Sabatini- puntualizza Marco Cacciatore, consigliere regionale di Europa Verde- ci occupiamo da tempo delladi, che è stata autorizzata nel 2007 per lo smaltimento di rifiuti inerti, ma per la quale nel 2014 la società di gestione ha presentato un progetto di riclassificazione a ...

