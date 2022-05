Eurovision omaggia Sanremo | «E’ la settimana dell’anno in cui siamo Zitti e Buoni» Pausini canticchia il jingle anticipazioni

(Di giovedì 12 maggio 2022)Nessuno mette il Festival diin un angolo: durante la seconda semifinale dell’Song Contest, in onda questa sera dalle 21 su Rai 1 in diretta dal Palaolimpico di Torino, Lauraintrodurrà un video tributo per ricordare e celebrare la più importante kermesse musicale italiana. E chi meglio di lei? Se per la Carrà c‘è stato quel mini inserto sminuente, l’omaggio alla kermesse canora avrà maggiore peso. La, ricorderà che proprio dal palco dell’Ariston è partita la sua carriera e, dopo aver intonato il “sound of” ossia ildell’iconico brano Perchè(“Parappappapapparà”), lancerà un video su “una storia italiana“. Partendo da un parallelismo con altri fenomeni ...

SLOVENIA - LPS " "Disko" " Voto 7 Brano dalle dinamiche molto interessanti che certe sonorità a ...Va bene l'eleganza,ma senza tramortire: sui cori di 'Saudade, saudade' di Maro, che il fado, restare svegli non è facile. Promossa (voto 4). SVIZZERA - Marius Bear con 'Boys Do Cry'. Piangere ... Tra gli eventi speciali della seconda semifinale ci sarà l'annunciato duetto tra i due presentatori della 66esima edizione dell'Eurovision, Mika e Laura Pausini, presentati per l'occasione dal terzo m ...