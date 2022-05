Eurovision, la denuncia dei fan ucraini: «Tra il pubblico c’è Kirkorov, cantante russo pro Putin» (Di giovedì 12 maggio 2022) Due completi uguali. Stoffa nera e bandiere dell’Ucraina disegnate su tutto il vestito. Sopra ogni bandiera il nome di una città: Cherson, Odessa, Kiev, Mariupol. Luoghi che fino a tre mesi fa in tanti avrebbero faticato a collocare su una cartina muta dell’Europa e che ora invece fanno parte delle cronache che leggiamo tutti i giorni. Vitalii Lirnyk e Iryna Shafinska si sono presentati così all’Eurovision Song Contest in corso in questi giorni a Torino. Hanno entrambi 37 anni, sono marito e moglie, e promoter del fan club ucraino dell’Eurovision. Sono qui “inviati” dalla televisione ucraina per promuovere il Paese all’Eurovision. Anche se il festival è ancora popolare in Ucraina, la tv non riesce a garantire la copertura di sempre. È diventata virale la foto del commentatore Timur Miroshnychenko che dall’Ucraina commenta ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Due completi uguali. Stoffa nera e bandiere dell’Ucraina disegnate su tutto il vestito. Sopra ogni bandiera il nome di una città: Cherson, Odessa, Kiev, Mariupol. Luoghi che fino a tre mesi fa in tanti avrebbero faticato a collocare su una cartina muta dell’Europa e che ora invece fanno parte delle cronache che leggiamo tutti i giorni. Vitalii Lirnyk e Iryna Shafinska si sono presentati così all’Song Contest in corso in questi giorni a Torino. Hanno entrambi 37 anni, sono marito e moglie, e promoter del fan club ucraino dell’. Sono qui “inviati” dalla televisione ucraina per promuovere il Paese all’. Anche se il festival è ancora popolare in Ucraina, la tv non riesce a garantire la copertura di sempre. È diventata virale la foto del commentatore Timur Miroshnychenko che dall’Ucraina commenta ...

