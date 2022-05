Eurovision a Torino, Mahmood canta in piazza e incontra il sindaco Lo Russo (Di giovedì 12 maggio 2022) Mattinata fra la gente per Mahmood, che si è ritagliato un po' di tempo, fra una prova e l'altra in vista dell'esibizione di sabato 14 maggio con Blanco sul palco dell'Eurovision Song Contest, per una ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Mattinata fra la gente per, che si è ritagliato un po' di tempo, fra una prova e l'altra in vista dell'esibizione di sabato 14 maggio con Blanco sul palco dell'Song Contest, per una ...

Advertising

LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - meb : Una meraviglia l’#eurovision di quest’anno! Nella nostra Torino uno spettacolo unico porta in alto la musica europe… - Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - EpurSimone : Sono a #Torino per #Eurovision e ho già visto le attrazioni principali, come Palazzo Reale e Mahmood - raganonso : appena arrivata a torino per #Eurovision e vorrei fare una domanda col cuore ai torinesi: PERCHÉ I SEMAFORI. Solo questo -