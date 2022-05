Eurovision 2022, seconda semifinale: scaletta e ospiti 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, in onda giovedì 12 maggio su Rai1, vede l'esibizione di 18 artisti. Non solo, i conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan accoglieranno ospiti d'eccezione sul palco del Pala Alpitour di Torino. Diamo uno sguardo alla scaletta e ai nomi dei Vip attesi nel capoluogo piemontese. Eurovision 2022, seconda serata: gli ospiti L'Eurovision Song Contest 2022 va in onda giovedì 12 maggio con l'attesa seconda semifinale. Al termine della serata, ovvero dopo l'esibizione dei 18 artisti rimanenti, si avranno i nomi ufficiali dei cantanti che si giocheranno la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladell'Song Contest, in onda giovedì 12su Rai1, vede l'esibizione di 18 artisti. Non solo, i conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan accoglierannod'eccezione sul palco del Pala Alpitour di Torino. Diamo uno sguardo allae ai nomi dei Vip attesi nel capoluogo piemontese.serata: gliL'Song Contestva in onda giovedì 12con l'attesa. Al termine della serata, ovvero dopo l'esibizione dei 18 artisti rimanenti, si avranno i nomi ufficiali dei cantanti che si giocheranno la ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - rep_torino : Flipper e coiffeur. il caos calmo dietro le quinte di Eurovision [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 14:42] - LPeyretti : Reposted from @ignazioboschetto Non perdetevi @eurovision stasera! RAI 1 A staseraaaaaaaaa!!! ?? ?? @ Eurovision So… -