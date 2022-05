Eurovision 2022, Sam Ryder: il cantante inglese con 12 milioni di fan (Di giovedì 12 maggio 2022) Sam Ryder non è un nome nuovo, tutt’altro: rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022. Ma non è così che è giunta la fama, perché ci troviamo di fronte a una delle star più seguite su TikTok, su cui ovviamente i bookmakers, insieme alla band ucraina, scommettono maggiormente, proprio per l’enorme seguito. Il cantante-tiktoker britannico è una promessa della musica, ma di gavetta ne ha fatta. Eurovision Song Contest 2022, chi è Sam Ryder: gli inizi Nato a Maldon il 25 giugno del 1989, Sam Ryder non è nuovo nel mondo della musica, perché è dal 2009 che lavora in questo settore come cantante e chitarrista, oltre che turnista per vari gruppi. Tuttavia, ha dovuto faticare – e non poco – per affermarsi. La fama, in effetti, ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) Samnon è un nome nuovo, tutt’altro: rappresenta il Regno Unito all’Song Contest. Ma non è così che è giunta la fama, perché ci troviamo di fronte a una delle star più seguite su TikTok, su cui ovviamente i bookmakers, insieme alla band ucraina, scommettono maggiormente, proprio per l’enorme seguito. Il-tiktoker britannico è una promessa della musica, ma di gavetta ne ha fatta.Song Contest, chi è Sam: gli inizi Nato a Maldon il 25 giugno del 1989, Samnon è nuovo nel mondo della musica, perché è dal 2009 che lavora in questo settore comee chitarrista, oltre che turnista per vari gruppi. Tuttavia, ha dovuto faticare – e non poco – per affermarsi. La fama, in effetti, ...

