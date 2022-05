Eurovision 2022, positivo al Covid uno dei cantanti de Il Volo (Di giovedì 12 maggio 2022) Stando alle ultime notizie, pare che uno dei membri de “Il Volo” sia risultato positivo al Covid. ll trio dovrebbe essere presente, in qualità di ospite d’onore, nella serata finale dell’Eurovision 2022 il 14 maggio. In tale occasione dovrebbe dovrebbe cantare ‘Grande Amore’, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2015. Eurovision 2022: le parole di Andrea Tronzano Andrea Tronzano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, ospite questo pomeriggio di studionews, ha dichiarato: “Se Mahmood e Blanco dovessero vincere, lasceremmo volentieri la possibilità di ospitare #Eurovision ad un’altra città italiana“. Tronzano, Eurovision 2022: “Ci aspettiamo un grande ritorno” Ancora ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Stando alle ultime notizie, pare che uno dei membri de “Il” sia risultatoal. ll trio dovrebbe essere presente, in qualità di ospite d’onore, nella serata finale dell’il 14 maggio. In tale occasione dovrebbe dovrebbe cantare ‘Grande Amore’, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2015.: le parole di Andrea Tronzano Andrea Tronzano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, ospite questo pomeriggio di studionews, ha dichiarato: “Se Mahmood e Blanco dovessero vincere, lasceremmo volentieri la possibilità di ospitare #ad un’altra città italiana“. Tronzano,: “Ci aspettiamo un grande ritorno” Ancora ...

