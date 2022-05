Eurovision 2022, Morgan scatenato: “Non c’è limite all’aberrazione. Laura Pausini non padroneggia la lingua, Cattelan è moscio, Malgioglio inqualificabile” (Di giovedì 12 maggio 2022) Amiamo Morgan e sentirlo parlare di musica è piacere e privilegio. Peccato però che quando si tratta di ‘prenderla come viene’, direbbe il Drugo, il cantautore sia eccessivamente prevedibile. Per esempio, parliamo di Eurovision. Che l’euro-spettacolo abbia poco a che fare con la grande qualità delle canzoni in gara non vale la pena dirlo. A parte qualche Paese che si distingue per i buoni brani proposti, tutto il resto è show. Così, che Morgan a margine della sua lezione su Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dica che non guarda la kermesse in onda su RaiUno non stupisce di sicuro: “Non sto seguendo l’Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Amiamoe sentirlo parlare di musica è piacere e privilegio. Peccato però che quando si tratta di ‘prenderla come viene’, direbbe il Drugo, il cantautore sia eccessivamente prevedibile. Per esempio, parliamo di. Che l’euro-spettacolo abbia poco a che fare con la grande qualità delle canzoni in gara non vale la pena dirlo. A parte qualche Paese che si distingue per i buoni brani proposti, tutto il resto è show. Così, chea margine della sua lezione su Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dica che non guarda la kermesse in onda su RaiUno non stupisce di sicuro: “Non sto seguendo l’Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - esc_plus : Eurovision 2022: Meet artist Federico Ghin, illustrator of fierce Eurovision contestants #Eurovision #ESC2022 - FQMagazineit : Eurovision 2022, Morgan scatenato: “Non c’è limite all’aberrazione. Laura Pausini non padroneggia la lingua, Cattel… -