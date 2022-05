Eurovision 2022, Mahmood e Blanco: “Gli spagnoli dicono che siamo favoriti perché coppia omoerotica? Perché danno etichette? Non capiamo come mai siano incattiviti” (Di giovedì 12 maggio 2022) Eurovision 2022, Mahmood e Blanco: “Gli spagnoli ci attaccano ma non abbiamo capito Perché siano così incattiviti. siamo carichi per la finale” Dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo “Brividi” è stato certificato quadruplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream. È stato il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con oltre 3 milioni 300mila stream nelle prime 24 ore dalla pubblicazione ed è stato il più alto debutto di sempre per una canzone italiana alla posizione n.5 nella classifica global della piattaforma. Venerdì 13 maggio uscirà anche un remix del brano del trio di producer di fama mondiale Meduza. I numeri così importanti sono la premessa per affermare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022): “Glici attaccano ma non abbiamo capitocosìcarichi per la finale” Dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo “Brividi” è stato certificato quadruplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream. È stato il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con oltre 3 milioni 300mila stream nelle prime 24 ore dalla pubblicazione ed è stato il più alto debutto di sempre per una canzone italiana alla posizione n.5 nella classifica global della piattaforma. Venerdì 13 maggio uscirà anche un remix del brano del trio di producer di fama mondiale Meduza. I numeri così importanti sono la premessa per affermare che ...

