Eurovision 2022, il Volo nel panico: Gianluca Ginoble positivo al Covid, la produzione trova una soluzione per l'esibizione. Ecco cosa vedremo (Di giovedì 12 maggio 2022) Doveva essere una grande festa ma si è trasformato in un pomeriggio di delusione e sconcerto. I tre tenori de Il Volo – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – erano attesi al Pala Olimpico di Torino perché ospiti della seconda Semifinale di Eurovision Song Contest, ma le ore precedenti alle loro prime prove generali delle 16:45 si sono trasformate in un mistero. Il fitto calendario di impegni promozionali del trio è stato praticamente snellito. Noi di FqMagazine avremmo dovuto intervistarli per un commento su quanto avremmo visto, ma non abbiamo letteralmente fatto in tempo. Il tampone ha bloccato tutto. Ad essere intervistati da poche tv e radio si sono presentanti Ignazio e Piero. L'assenza di Gianluca ha fatto rumore. Poi è arrivata la certezza: il terzo cantante è risultato ...

