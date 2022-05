Eurovision 2022: gli 8 paesi eliminati ed i secondi 10 qualificati per la finale (Di giovedì 12 maggio 2022) Questa sera Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno presentato la seconda serata dedicata all’Eurovision Song Contest a Torino. Ad esibirsi sono stati 18 paesi e solo 10 di loro hanno conquistato il pass per la serata finale, dove li aspetteranno gli altri 10 che si sono qualificati nella serata di martedì sera ed ovviamente i big five, ovvero Italia, UK, Spagna, Germania e Francia. A passare il turno sono stati: Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia. And here are the 10 qualifiers from tonight’s show! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ynNPfwB6CL — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022 Eliminato a sorpresa (ma l’Italia non poteva votare questa ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) Questa sera Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno presentato la seconda serata dedicata all’Song Contest a Torino. Ad esibirsi sono stati 18e solo 10 di loro hanno conquistato il pass per la serata, dove li aspetteranno gli altri 10 che si sononella serata di martedì sera ed ovviamente i big five, ovvero Italia, UK, Spagna, Germania e Francia. A passare il turno sono stati: Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia. And here are the 10 qualifiers from tonight’s show! ##ESCpic.twitter.com/ynNPfwB6CL —Song Contest (@) May 12,Eliminato a sorpresa (ma l’Italia non poteva votare questa ...

Advertising

vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - WARNERMUSICIT : Stasera @itsemmamuscat in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'I… - eurovisionitaly : Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia sono i 10 pa… - ESCitaNotizie : Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia sono i 10 pa… -