Eurovision 2022, Cristiano Malgioglio: ‘Se vince l’Italia sfilo in perizoma e reggiseno’ (Di giovedì 12 maggio 2022) La prima puntata dell’Eurovision Song Contest, il festival che quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin si sta svolgendo a Torino, è stata un successo e si è conclusa con un bel 27% di share. Tantissimi, infatti, gli italiani incollati al televisore per seguire la kermesse musicale, che su Rai 1 viene commentata da Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo all’Adnkronos ha ammesso di essere pazzo di Sam Ryder. E di avere intenzione di sfilare in perizoma e reggiseno se l’Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco, dovesse vincere per la seconda volta consecutiva. Cristiano Malgioglio e l’invito a cena a Sam Ryder “Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara” – ha raccontato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) La prima puntata dell’Song Contest, il festival che quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin si sta svolgendo a Torino, è stata un successo e si è conclusa con un bel 27% di share. Tantissimi, infatti, gli italiani incollati al televisore per seguire la kermesse musicale, che su Rai 1 viene commentata da Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e. Proprio quest’ultimo all’Adnkronos ha ammesso di essere pazzo di Sam Ryder. E di avere intenzione di sfilare ine reggiseno se, rappresentata da Mahmood e Blanco, dovessere per la seconda volta consecutiva.e l’invito a cena a Sam Ryder “Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara” – ha raccontato ...

