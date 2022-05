Eurovision 2022, chi è Sheldon Riley, il cantante dell’Australia? Età, biografia, The Voice, canzone Not the same, testo, traduzione, video, Instagram (Di giovedì 12 maggio 2022) Sheldon Riley, pseudonimo di Sheldon Hernandez, è il cantante australiano che rappresenta l’Australia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Not the same. Scopriamo di più! Leggi anche: Tutto sull’Eurovision 2022: ecco cosa c’è da sapere! Eurovision 2022, chi è Sheldon Riley, il cantante dell’Australia? Età Sheldon è nato il 14 marzo 1999, sotto il segno dell’ariete.. Ha 23 anni.... Leggi su donnapop (Di giovedì 12 maggio 2022), pseudonimo diHernandez, è ilaustraliano che rappresenta l’Australia all’Song Contestcon il brano Not the. Scopriamo di più! Leggi anche: Tutto sull’: ecco cosa c’è da sapere!, chi è, il? Etàè nato il 14 marzo 1999, sotto il segno dell’ariete.. Ha 23 anni....

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - Marisa04377611 : ??Stasera su Rai 1 'ACHILLE LAURO' EUROVISION 2022 ?? #7StripperArmy #eurovision2022 #voteforsanmarino????????????… - roeroelectric : EUROVISION SONG CONTEST 2022: UN TRIONFO DI LUCI E COLORI FIRMATI LEDCO #ProgettiIdee -