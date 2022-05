Eurovision 2022, chi è l’uomo che ha portato il festival su RaiUno? Andrea Fabiano racconta: “Lo spartiacque è stata la vittoria di Gabbani a Sanremo”. Ecco perché (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono stati 5 milioni 507 mila, con uno share del 27 per cento, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 – dalle 20.58 alle 23.13 – la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Nel target 15-24 anni il dato di share è stato del 43.3%. Ma di chi è stata l’intuizione di portare su Rai Uno l’evento internazionale? FqMagazine ha contattato l’ex direttore di Rai Uno che ha avuto una strana e poi fortunata idea nel 2015: Andrea Fabiano. La finale infatti andò in onda per la prima volta nel 2016 su Rai Uno con un debutto di 3.300.000 telespettatori e 16,94% di share. Come nacque quell’idea?Era il 2015 ed ero il vice direttore Rai Uno, all’epoca il direttore Leone stava lavorando al piano dei palinsesti del 2016 pensando di inserire un grande evento al mese da settembre in poi. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono stati 5 milioni 507 mila, con uno share del 27 per cento, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 – dalle 20.58 alle 23.13 – la prima semifinale dell’Song Contest. Nel target 15-24 anni il dato di share è stato del 43.3%. Ma di chi èl’intuizione di portare su Rai Uno l’evento internazionale? FqMagazine ha contattato l’ex direttore di Rai Uno che ha avuto una strana e poi fortunata idea nel 2015:. La finale infatti andò in onda per la prima volta nel 2016 su Rai Uno con un debutto di 3.300.000 telespettatori e 16,94% di share. Come nacque quell’idea?Era il 2015 ed ero il vice direttore Rai Uno, all’epoca il direttore Leone stava lavorando al piano dei palinsesti del 2016 pensando di inserire un grande evento al mese da settembre in poi. Gli ...

