Eurovision 2022 chi è il cantante Sheldon Riley per l'Australia: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video di Not The Shame

Sheldon Riley vita privata e carriera Sheldon è nato a Sydney il 14 Marzo del 1999. Le sue origini sono molto particolari perché il padre è filippino mentre la madre è australiana ma con origini irlandesi e inglesi. Il cantante è diventato famoso molto presto, nel 2018, grazie al programma The Voice. Anche se non è stato il vincitore è arrivato in finale al terzo posto.

