Eurovision 2022, chi è il cantante Jeremie Makiese per il Belgio che ha vinto The Voice: età, canzone, testo, traduzione e video di Miss You

Jeremie Makiese è il rappresentante all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino per il Belgio. Il suo brano si intitola Miss You. Scopriamo dunque più da vicino chi è, come è arrivato all'Eurovision e qualche curiosità sul suo conto. 

La biografa di Jeremie Makiese cantante del Belgio

Il cantante, che nelle foto in copertina per il sito ufficiale della manifestazione appare vestito con una larga tuta di uno sgargiante blu, è nato ad Anversa, zona a nord del Paese. E' molto giovane considerando che si tratta di un classe 2000, nato esattamente il 15 giugno. Nella sua biografia troviamo, oltre alla musica, altre passioni che ne hanno segnato il suo percorso di vita: su tutte una ...

