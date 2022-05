Eurovision 2022: Achille Lauro infiamma il pubblico ma viene eliminato, fuori anche Emma Muscat (Di giovedì 12 maggio 2022) Eurovision 2022, dal PalaOlimpico di Torino si stanno esibendo 18 artisti, tra cui gli attesissimi Achille Lauro ed Emma Muscat. Ed è proprio Achille Lauro ad infiammare, finora, più di tutti il pubblico. Ma purtroppo entrambi sono stati eliminati. Achille Lauro predomina all’Eurovision Il cantante, che concorre per San Marino, si è esibito con una tutina trasparente in pizzo nero e cappello da cow boy. Ha cantato “Stripper” cavalcando un toro meccanico di colore rosso. Ma prima di salire sul toro, ha baciato il chitarrista Boss Doms, così come aveva già fatto a Sanremo. Gesto che ha fatto infiammare il pubblico del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022), dal PalaOlimpico di Torino si stanno esibendo 18 artisti, tra cui gli attesissimied. Ed è proprioadre, finora, più di tutti il. Ma purtroppo entrambi sono stati eliminati.predomina all’Il cantante, che concorre per San Marino, si è esibito con una tutina trasparente in pizzo nero e cappello da cow boy. Ha cantato “Stripper” cavalcando un toro meccanico di colore rosso. Ma prima di salire sul toro, ha baciato il chitarrista Boss Doms, così come aveva già fatto a Sanremo. Gesto che ha fattore ildel ...

Advertising

vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - WARNERMUSICIT : Stasera @itsemmamuscat in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'I… - Joyofli79316250 : RT @EurovisionRai: ???? Era dai tempi di “Io & Marley” che non piangevamo così: la dedica di #Vladana è commovente e travolgente! ?? L’esibi… - CyrilMonsters : RT @EurovisionRai: ???? @Makiesejeremie1, sbagli una nota? Noooo ?? Hai fatto goal sul palco di #Eurovision2022! L’esibizione integrale è s… -